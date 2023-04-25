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    Казахстанец изобрел стимулирующие регенерацию зубной эмали импланты

    25 Апреля 2023, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпускник программы «Болашак», PhD, биолог-генетик Бауыржан Айтуов разработал технологию для восстановления зубной эмали InnoDent. Открытие болашаковца помогает лечить кариес на ранней стадии, когда он выглядит как пятно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

    Бауыржану и его команде удалось искусственно воспроизвести белок амелогенин из аминокислот, чтобы восстановить разрушенную эмаль. По словам болашаковца, если нанести его на зубы на начальной стадии разных видов кариеса, то можно восстановить разрушенную эмаль за месяц. Препарат позволяет восстановить целостную структуру эмали без сверления и препарирования.

    Технология Бауыржана запатентована и экспортируется за рубеж. Его разработку также используют казахстанские клиники в городах Алматы и Астана.

    По программе «Болашак» Бауыржан Айтуов получил степень бакалавра в Йоркском университете в области генетики. По возвращении в Казахстан он продолжил свое обучение в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, где получил степень магистра, а после и доктора. В 2011 - 2014 гг. работал в Назарбаев Университете.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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