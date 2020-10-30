Казахстанец Гусман Кыргызбаев вошел в ТОП-10 дзюдоистов мира

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) обновила новый рейтинг дзюдоистов планеты, сформированный по итогам завершившегося в Будапеште (Венгрия) турнира из серии «Большого шлема». Всего в соревнованиях принимали участие 459 спортсменов из 69 стран мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По итогам состязаний седьмую строчку лучших дзюдоистов мирового рейтинга в весовой категории до 60 килограммов занял спортсмен Центрального спортивного клуба армии ефрейтор Гусман Кыргызбаев. На его счету 4080 баллов.

«Большой шлем» в Будапеште стал первым значимым турниром после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Состав участников соревнований был очень сильный, в чемпионате принимали участие лучшие борцы мира. Несмотря на это, Гусман показал высокий результат. Впереди нас ждут усиленные тренировки к предстоящим соревнованиям», – отметил начальник отдела подготовки штатных команд по олимпийским видам спорта ЦСКА майор Анвар Усенов.

Гусман Кыргызбаев – член национальной сборной РК, победитель чемпионата мира среди военнослужащих CISM (Международный совет военного спорта) в Цюрихе (Швейцария) 2016 года, чемпион этапа Гран-при в Агадире (Марокко) 2018 года, чемпион турнира «Большого шлема» (Grand-Slam) в Абу-Даби (ОАЭ) 2019 года, неоднократный призер представительных международных турниров.