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    Казахстанец Григорий Ломакин остановился в шаге от финала турнира в Милане

    25 Июня 2022, 00:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел матч третьего круга на грунтовом турнире серии «Челленджер» в парном разряде в Милане (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с украинским теннисистом Владиславом Манафовым казахстанец потерпел поражение от итальянско-бразильского дуэта Лусиано Дардери — Фернандо Ромболи. Матч продлился один час и 23 минуты и завершился в двух сетах со счетом 2:6, 6:7.

    По ходу игры Ломакин и Манафов исполнили три подачи навылет и не совершили ни одной двойной ошибки. Также, Ломакин и Манафов выиграли пять очков и два гейма подряд.

    Встреча проходила на стадии полуфинала итальянского турнира.

    Как ранее сообщалось, казахстанец Григорий Ломакин вышел в полуфинал теннисного турнира в Милане.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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