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    Казахстанец финишировал в топ-5 на 17-м этапе «Тур де Франс»

    20 Июля 2022, 21:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершился 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс», протяженностью 129.7 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и третий результаты – у гонщиков команды «UAE Team Emirates» словенца Тадея Погачара и американца Брэндона Макналти. Вторым стал датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo-Visma».

    Алексей Луценко завершил этап пятым.

    «Тур де Франс». 17-й этап: Сен-Годенс – Пейрагюд. 129.7 километров.

    1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») – 3:25:51;

    2. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma»)№

    3. Брэндон Макналти (США, «UAE Team Emirates») – +0:32;

    5. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – +2:34.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Велоспорт
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