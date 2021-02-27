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    Казахстанец финишировал 14-м на этапе многодневки «Тур ОАЭ»

    27 Февраля 2021, 16:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Евгений Гидич показал 14-й результат на прошедшем шестом этапе многодневки «Тур ОАЭ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Протяженность этапа составила 165 километров. Гонщики стартовали в Deira Islands, финишировав в Palm Jumeirah.

    Этап выиграл Сэм Беннет (Deceuninck-QuickStep). Следом за ним финишную черту пересек Элиа Вивиани (Cofidis). Третье место осталось за Паскалем Акерманом (Bora-Hansgrohe).

    Лучшим в составе Astana - Premier Tech стал казахстанец Евгений Гидич. Он стал 14-м. У Алексея Луценко 51-й результат.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Арабские эмираты
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