Казахстанец финишировал 14-м на этапе многодневки «Тур ОАЭ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Евгений Гидич показал 14-й результат на прошедшем шестом этапе многодневки «Тур ОАЭ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Протяженность этапа составила 165 километров. Гонщики стартовали в Deira Islands, финишировав в Palm Jumeirah.

Этап выиграл Сэм Беннет (Deceuninck-QuickStep). Следом за ним финишную черту пересек Элиа Вивиани (Cofidis). Третье место осталось за Паскалем Акерманом (Bora-Hansgrohe).

Лучшим в составе Astana - Premier Tech стал казахстанец Евгений Гидич. Он стал 14-м. У Алексея Луценко 51-й результат.