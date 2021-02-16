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    Казахстанец - финалист конкурса Илона Маска рассказал о своем стартапе

    16 Февраля 2021, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец - финалист конкурса Илона Маска рассказал о своём стартапе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструкрутрного развития РК.

    Изобретатель Санжар Тайжан, участвующий в конкурсе Not-A-BoringCompetition, организуемом американским бизнесменом Илоном Маском, рассказал о своем стартапе.

    Санжар вместе с командой своего стартапа модернизирует традиционные автомобили, заправляемые бензином, в электрические - на батарее. Прототип машины уже готов.

    «Сейчас электрокар может преодолевать расстояние более 100 км при хорошей погоде, однако потенциально мы можем увеличить расстояние до 500-600 км. Заряжается автомобиль от обычной розетки напряжением 220 вольт. Наша главная цель - создать первый казахстанский бренд электромобилей. В скором времени мы планируем разработать 30 прототипов с абсолютно новым дизайном и получить на эту модель более 200 патентов», - сказал казахстанец.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Экология Транспорт Общество Молодежь
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