Казахстанец Дмитрий Попко сотворил сенсацию на турнире в США

САРАСОТА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко (437-я ракетка мира) сыграл финальный матч квалификации на грунтовом турнире одиночного разряда в американском городе Сарасота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с местным теннисистом Закари Свайда (226-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с разгромным счетом 6:0, 6:3.

Попко по ходу встречи исполнил три подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Также Дмитрий выиграл десять очков и шесть геймов подряд.

Американский спортсмен был вторым сеяным квалификации, тогда как казахстанский теннисист лишь девятым.