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    Казахстанец девять раз обкрадывал квартиры и мирился с потерпевшими

    8 Сентября 2020, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец девять раз обкрадывал квартиры и во всех случаях мирился с потерпевшими. О таком интересном случае рассказали в генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все больше дел заканчиваются приговорами, и преступники получают наказания за свои деяния. К примеру, гражданин Бегалин в 2019 году совершил девять краж, в том числе четыре раза с проникновением в жилище», - рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, во всех случаях закон позволил преступнику примириться с потерпевшими и оставаться на свободе.

    «В феврале это года им была совершена очередная кража путем проникновения в магазин. Он был взят под арест и приговорен к лишению свободы. Совершение тяжких преступлений всегда находится на особом контроле у руководства правоохранительных органов, их расследуют наиболее опытные сотрудники», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Генпрокуратура
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