Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанец Денис Евсеев прошел в полуфинал турнира в США

    18 Июня 2022, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Денис Евсеев в четвертьфинале турнира в американском Уичито в казахстанском дерби обыграл Бейбита Жукаева в трех сетах – 6:7 (1:7), 6:3, 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В полуфинале Евсеев, который является первой ракеткой турнира и 348-м номером мирового рейтинга, встретится с французом Клеманом Чедаком, 522-й ракеткой планеты.

    Евсеев и Жукаев выступали и в парном разряде этого турнира. В полуфинале они уступили интернациональному дуэту Дэвид Фокс (Великобритания) / Сюити Секигути (Япония) в трех сетах – 4:6, 7:6, 8:10.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
    Казахстанцы завоевали «золото» чемпионата Азии и Океании по самбо
    Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай