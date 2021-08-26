Казахстанец Давид Дегтярев завоевал «золото» Паралимпийских игр в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх Токио – 2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.

Дегтярев выиграл «золото» в весовой категории до 54 килограммов, подняв штангу массой 174 кг. Серебро завоевал представитель Франции Бурлону Аксель (165 кг). «Бронза» досталось спортсмену из Греции Бакочристос Димитриосу (165).

Таким образом, сборная Казахстана завоевала первую награду в рамках Паралимпийских игр.

Давид Дегтярев родился в 1996 году в городе Атбасаре Акмолинской области. Занимается парапауэрлифтингом с 2016 года. Личный тренер – Колесников Юрий Николаевич. В 2021 году стал рекордсменом Азии подняв штангу 185 кг на кубке мира в Тбилиси.