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    Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване

    11 Декабря 2022, 21:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Армении – городе Ереване - проходит Гранд-финал международного конкурса Junior Eurovision 2022 (Детское Евровидение). В этом году Казахстан на конкурсе представляет финалист IV международного конкурса Baqytty Bala-2022 Давид Чарлин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трансляция гранд-финала доступна на телеканале «Хабар».

    Юный певец Давид Чарлин выступил под номером 3. Он исполнил песню «Жер-ана».

    Уже успели выступить юные исполнители из Нидерланды, Польши.

    Кроме Казахстана всего на Детском Евровидении выступают финалисты из 15 европейских стран.

    Сегодня завершилось онлайн голосование на «Детском Евровидении-2022».

    Голоса зрителей решают половину результатов конкурса, а вторую половину определяет профессиональное жюри. Результаты онлайн-голосования и голосования жюри имеют одинаковый вес.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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