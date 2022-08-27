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    Казахстанец Дамир Толенов досрочно выиграл бой за титул в Алматы

    27 Августа 2022 23:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Octagon 34 в Алматы состоялся главный бой вечера, в котором сразились казахстанцы Дамир Толенов (7-0) по прозвищу «Казахский Сехудо» и Дархан Скаков (7-4). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В этом поединке Толенов поставил на кон свой пояс чемпиона лиги Octagon в наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на пять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Толенов одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

    Таким образом, Дамир Толенов выиграл восьмой бой в профессиональной карьере, остался непобежденным и защитил титул чемпиона лиги Octagon, а Дархан Скаков потерпел пятое поражение в профи ММА.

    Алматы Спорт
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