Казахстанец Балуан Беркенов завоевал третье место в конкурсе вокалистов в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский оперный исполнитель, солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Балуан Беркенов завоевал третье место на VIII международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в столице Азербайджана - Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанских вокалистов представляли 9 человек, среди которых Айгерим Алтынбек , Ильяс Артагалиев , Гаухар Байшулакова , Зульяр Кадыров , Надия Наденова , Марьям Нурилла , Диар Нурсултанов и Азамат Малышов .

По итогам трех туров наш соотечественник Балуан Беркенов стал одним из немногих, кто смог пробиться в финал конкурса и завоевать 3-е место.

Конкурс проходит с 16 по 23 июня, в котором участвуют 95 вокалистов в возрасте от 18 до 35 из Казахстана, Украины, России, Израиля, Монголии, Узбекистана, Турции, Сербии, Южной Кореи, Грузии и Азербайджана.

Оценивать мастерство молодых оперных исполнителей международного конкурса удостоились известные деятели культуры Азербайджана, России, Казахстана, Грузии. Участники выступают при сопровождении симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, которым дирижируют заслуженные артисты Азербайджана Фуад Ибрагимов, Мустафа Мехмантаров и Муртаза Бюльбюль.

Заключительные концерты Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля и награждение лауреатов запланировано провести 22 июня в городе Шуша. Обладатель Гран-при получит 10 тыс. долларов, занявший первое место – 7,5 тыс., второе – 5 тыс., третье - 3 тыс. долларов.

Также будут вручены призы в специальных номинациях «Лучший тенор», «За лучшее исполнение произведений азербайджанских композиторов из репертуара Бюльбюля», «Приз Надежда», «За лучшее исполнение итальянской арии».

Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского певца Бюль-Бюля. Организаторами выступили Министерство культуры Азербайджана и Международный Фонд Бюльбюля.