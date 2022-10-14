14 Октября 2022, 09:43

Казахстанец Айбол Омар завоевал «бронзу» ЧА по легкой атлетике среди юниоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по легкой атлетике Айбол Омар завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате Азии в Кувейте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он финишировал третьим на дистанции 1500 метров. Спортсмен показал время 4:07.99.

Эта медаль стала второй в рамках ЧА. Ранее первое место заняла Сабрина Арзиева в спортивной ходьбе.

Фото: пресс-служба Федерации