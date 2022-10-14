Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Казахстанец Айбол Омар завоевал «бронзу» ЧА по легкой атлетике среди юниоров
14 Октября 2022, 09:43

Казахстанец Айбол Омар завоевал «бронзу» ЧА по легкой атлетике среди юниоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по легкой атлетике Айбол Омар завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате Азии в Кувейте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он финишировал третьим на дистанции 1500 метров. Спортсмен показал время 4:07.99.

Эта медаль стала второй в рамках ЧА. Ранее первое место заняла Сабрина Арзиева в спортивной ходьбе.

Фото: пресс-служба Федерации


Новости по теме
Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
Шесть казахстанских боксерш выступят в пятый день чемпионата Азии
Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
Читайте также
Казахстан выиграл восьмую медаль на чемпионате Азии по боксу
Сакен Бибосынов принес Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу
Юная казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре
Казахстан завоевал шестую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу
Еще одна казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу
Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане
Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО
Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив