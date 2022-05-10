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    Казахстанец Андрей Голубев успешно стартовал на турнире в Риме

    10 Мая 2022, 19:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Андрей Голубев сыграл первый матч парного разряда на турнире в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с аргентинским теннисистом Максимо Гонсалесом Голубев провел матч против австралийско-словацкого дуэта Джон Пирс — Филип Полашек. Игра, которая продлилась один час и 34 минуты завершилась в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:3, 10:8.

    По ходу встречи казахстанский и аргентинский спортсмены не исполнили ни одной подачи навылет и не совершили ни одной двойной ошибки. Также, Голубев и Гонсалес выиграли шесть очков и три гейма подряд.

    Матч проходил на стадии 1/16 грунтового турнира.

    Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки Анна Данилина, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина преодолели барьер первого круга турнира в Италии.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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