Казахстанец Андрей Голубев успешно стартовал на турнире в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Андрей Голубев сыграл первый матч парного разряда на турнире в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с аргентинским теннисистом Максимо Гонсалесом Голубев провел матч против австралийско-словацкого дуэта Джон Пирс — Филип Полашек. Игра, которая продлилась один час и 34 минуты завершилась в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:3, 10:8.

По ходу встречи казахстанский и аргентинский спортсмены не исполнили ни одной подачи навылет и не совершили ни одной двойной ошибки. Также, Голубев и Гонсалес выиграли шесть очков и три гейма подряд.

Матч проходил на стадии 1/16 грунтового турнира.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки Анна Данилина, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина преодолели барьер первого круга турнира в Италии.