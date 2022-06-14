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    Казахстанец Андрей Голубев пробился в 1/4 финала турнира АТР-500 в Галле

    14 Июня 2022, 09:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На турнире в Германии Голубев выступает в тандеме с аргентинцем Максимо Гонсалесом. На старте парного разряда соревнований казахстанско-аргентинский дуэт встретился с парой Себастьян Корда (США)/ Хуберт Гуркач (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В первом сете преимущество Голубева и Гонсалеса было значительным: уйдя в отрыв на два брейка казахстанско-аргентинский дуэт уверенно выиграл партию – 6:2.

    А вот во втором сете Корда и Гуркач на тай-брейке оказались сильнее и выиграли партию со счетом 7:6 (7:2).

    Судьба путевки в четвертьфинал решалась на супер тай-брейке, где казахстанско-аргентинская пара могла довольно быстро снять все вопросы, ведя после десяти розыгрышей со счетом 8:2 и 9:3. Но затем Корда и Гуркач отыграли четыре подачи, прежде чем Голубев и Гонсалес поставили точку в матче – 10:7.

    В четвертьфинале Андрей и Максимо сразятся с победителем противостояния между четвертым дуэтом турнира в Галле, Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США) и австралийской парой Макс Перселл / Мэттью Эбден.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия Теннис
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