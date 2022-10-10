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    Казахстанец Андрей Голубев неудачно стартовал на теннисном турнире во Флоренции

    10 Октября 2022, 20:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Андрей Голубев дебютировал на турнир парного разряда в итальянской Флоренции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с японским теннисистом Беном Маклахланом Голубев потерпел поражение от итальянского дуэта Лоренцо Сонего — Андреа Вавассори в двух сетах со счетом 5:7, 2:6. Матч продлился один час и 21 минуту.

    Во время игры пара казахстанца и японца исполнила одну подачу навылет и совершила три двойные ошибки, а также выиграла шесть очков и один гейм подряд.

    Эта встреча состоялась на стадии 1/8 финала.

    Отметим, что итальянский турнир во Флоренции проходит в помещении на хардовом покрытии.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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