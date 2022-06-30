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    Казахстанец Александр Недовесов успешно преодолел первый круг Уимблдона

    30 Июня 2022, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец в дуэте с пакистанцем Айсамом Куреши в первом раунде Уимблдона сразился с парой Джеймс Дакворт (Австралия) / Маркос Хирон (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Матч продолжался почти два с половиной часа. В первом сете Недовесов и Куреши довольно легко взяли верх – 6:3, во второй партии дело дошло до тай-брейка, в котором удача улыбнулась Дакворту и Хирону (7:6). Счет в поединке сравнялся, однако в третьей партии казахстанско-пакистанский дуэт просто разгромил соперников со счетом 6:1, а в четвертом сете поставил точку в баталии – 6:2. Александр и Айсам шагнули во второй раунд парных соревнований.

    Во втором круге Недовесов/Куреши сыграют с дуэтом Рафаэль Матос (Бразилия)/Давид Вега-Эрнандес (Испания).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Теннис
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