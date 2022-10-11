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    Казахстанец Александр Недовесов проиграл на старте турнира во Флоренции

    11 Октября 2022, 21:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Александр Недовесов сыграл первый матч в парном разряде хардового турнира в помещении во Флоренции (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с австрийским теннисистом Филиппом Освальдом Недовесов потерпел поражение в двух сетах со счетом 3:6, 3:6. Встреча продлилась всего один час и шесть минут.

    По ходу матча пара Недовесова и Освальда исполнила пять подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также казахстанский и австрийский теннисисты выиграли шесть очков и один гейм подряд во время встречи.

    Эта встреча проходила на стадии 1/8 финала турнира в Италии.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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