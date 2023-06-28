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    Казахстанец Александр Бублик впервые попал в список сеяных  Уимблдона

    28 Июня 2023, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы Уимблдона опубликовали официальные списки сеяных турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Мужскую таблицу возглавили испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович, что означает, что их личный матч возможен только в финале турнира.

    Впервые сеяным турниров «Большого шлема» стал казахстанец Александр Бублик, показавший отличную форму на траве на прошлой неделе в Галле: он стал 24-м по посеву.

    Замыкают списки 32 игроков посева голландец Таллон Грикспор (29), аргентинец Томас Мартин Этчеверри (30), австралиец, финалист Уимблдона в 2022 году Ник Кирьос (31) и испанец Алехандро Давилович-Фокина (32).

    Соревнования в основной сетке Уимблдона стартуют в понедельник, 3 июля.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Бублик Александр
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