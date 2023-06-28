Казахстанец Александр Бублик впервые попал в список сеяных  Уимблдона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы Уимблдона опубликовали официальные списки сеяных турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Мужскую таблицу возглавили испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович, что означает, что их личный матч возможен только в финале турнира.

Впервые сеяным турниров «Большого шлема» стал казахстанец Александр Бублик, показавший отличную форму на траве на прошлой неделе в Галле: он стал 24-м по посеву.

Замыкают списки 32 игроков посева голландец Таллон Грикспор (29), аргентинец Томас Мартин Этчеверри (30), австралиец, финалист Уимблдона в 2022 году Ник Кирьос (31) и испанец Алехандро Давилович-Фокина (32).

Соревнования в основной сетке Уимблдона стартуют в понедельник, 3 июля.