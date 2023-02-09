Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстанец Адиль Кадырбеков скончался под завалами в Турции

    9 Февраля 2023, 21:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ранее спасатели извлекли из под-завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них были обнаружены тела гражданина Турции, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Кадырбекова Адиля. МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Наши спасатели совместно с турецкими коллегами продолжают искать Мирболата Курмашева.

    Сегодня стало известно, что завалы, где предположительно находятся два казахстанца, начали разбирать на месте разрушительного землетрясения.

    Также сегодня казахстанские спасатели извлекли из-под руин четырех человек. Вчера удалось спасти одну из казахстанок Сабину Мамадьярову. Ее нашли живой, но с переломом руки. Под завалами предположительно продолжает оставаться еще один казахстанец - Мирболат Курмашев.

    Сегодня 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана были эвакуировали из Газиантепа казахстанским спецбортом.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 14 тысяч.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Соотечественники Турция
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай