Казахстанец Адиль Кадырбеков скончался под завалами в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ранее спасатели извлекли из под-завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них были обнаружены тела гражданина Турции, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Кадырбекова Адиля. МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Наши спасатели совместно с турецкими коллегами продолжают искать Мирболата Курмашева.

Сегодня стало известно, что завалы, где предположительно находятся два казахстанца, начали разбирать на месте разрушительного землетрясения.

Также сегодня казахстанские спасатели извлекли из-под руин четырех человек. Вчера удалось спасти одну из казахстанок Сабину Мамадьярову. Ее нашли живой, но с переломом руки. Под завалами предположительно продолжает оставаться еще один казахстанец - Мирболат Курмашев.

Сегодня 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана были эвакуировали из Газиантепа казахстанским спецбортом.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 14 тысяч.



