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    Казахстанцы завоевали три «золота» в первый день ЧМ-2022 по қазақ күресі

    13 Декабря 2022, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане во Дворце имени Жаксылыка Ушкемпирова стартовал чемпионат мира по қазақ күресі. В первый день соревнований мужчины выступили в весовых категориях 82, 90, 100 и +100 кг, а женщины - в весе 75 и выше 75 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации «Qazaq kuresi».

    350 борцов из почти 40 стран принимают участие в первом чемпионате мира. Соревнования проходят в трех возрастных группах: взрослые, юношеские и юниоры.

    В первый день соревнований казахстанские борцы завоевали три золотые медали: в весе 82 кг - Айдын Дартаев, 100 кг - Марат Байкамуров и в весе +100 кг - Нурдаулет Жарылкапов.

    «Бронзу» у мужчин в весе 90 кг завоевал Токтарбек Айдарбек.

    Среди женщин также отличилась Молдир Азамат в весовой категории 75 кг - бронзовая медаль.


    Фото: instagram.com/qazaqkuresi.kz
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