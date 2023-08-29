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    Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Азии по велоспорту на треке

    29 Августа 2023, 21:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юниорская команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась шестью медалями на Кубке Азии в Супханбури (Таиланд). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Среди юниорок Таисия Титова выиграла в гонке омниум, в этой же дисциплине Алина Алесенко стала третьей. Диана Косолапова добыла «серебро» в кейрине, в командном спринте Диана Косолапова, Таисия Титова и Алина Алесенко поднялись на вторую ступень подиума.

    У юниоров бронзой в омниуме отметился Ердаулет Егизбай. Заманбек Кылышбеков, Максим Котляр и Данияр Шаяхметов завоевали «серебро» в командном спринте.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Велоспорт
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