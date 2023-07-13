Казахстанцы завоевали медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе

ЛОНАТО. КАЗИНФОРМ - Спортсмены из Казахстана по стендовой стрельбе выиграли медаль Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В итальянском Лонато проходит этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Сегодня наши соотечественники Асем Орынбай и Эдуард Ещенко завоевали бронзовую медаль в дисциплине скит смешанных пар.

«На пути к медали наши спортсмены опередили олимпийскую чемпионку и серебряного призера Олимпиады Кьяру Кайнеро и Элиа Сдруччоли (Италия-2). Счет: 44-43. Всего в соревнованиях приняло участие 42 команды. Теперь у сборной Казахстана одно призовое место. Соревнования в Италии завершатся 17 июля», — сообщили в Дирекции.