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    Казахстанцы завоевали медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе

    13 Июля 2023, 22:08

    ЛОНАТО. КАЗИНФОРМ - Спортсмены из Казахстана по стендовой стрельбе выиграли медаль Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В итальянском Лонато проходит этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Сегодня наши соотечественники Асем Орынбай и Эдуард Ещенко завоевали бронзовую медаль в дисциплине скит смешанных пар.

    «На пути к медали наши спортсмены опередили олимпийскую чемпионку и серебряного призера Олимпиады Кьяру Кайнеро и Элиа Сдруччоли (Италия-2). Счет: 44-43. Всего в соревнованиях приняло участие 42 команды. Теперь у сборной Казахстана одно призовое место. Соревнования в Италии завершатся 17 июля», — сообщили в Дирекции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Италия спортсмены Казахстана
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