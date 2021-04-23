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    Казахстанцы завоевали две серебряные медали в открытом чемпионате Беларуси по плаванию

    23 Апреля 2021, 11:44

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены, участвующие в открытом чемпионате Беларуси по плаванию, завоевали еще две серебряные медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Выступавший на дистанции 50 метров вольным стилем Александр Варакин показал результат 22.37 секунды. Галымжан Балабек завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров вольным стилем. Он показал время 4:01.60 минуты. В третий день турнира за медали поборются Анастасия Резванцева, Аделаида Пчелинцева, Галымжан Балабек, Адиль Каскабай и Адильбек Мусин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Беларусь
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