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    Казахстанцы завоевали бронзу в пулевой стрельбе на Универсиаде в китайском Чэнду

    31 Июля 2023, 09:52

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана завоевала пятую медаль на Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду. «Бронзу» выиграли Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин в состязаниях по пулевой стрельбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанские атлеты Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров завоевали бронзовую медаль.

    Напомним, что первую медаль для Казахстана на Универсиаде в Чэнду завоевал дзюдоист Сунгат Жубаткан.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада спортсмены Казахстана
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