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    Казахстанцы завоевали бронзовую медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе

    2 Июня 2022, 09:47

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - С 27 мая по 8 июня в Баку (Азербайджан) команда Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе принимает участие в рейтинговом Кубке Мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Наши соотечественники Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов завоевали бронзовую медаль в финальном зачете смежного упражнения «trap/mix» по стендовой стрельбе.

    Ранее на этом турнире бронзовой медалью отметился Ислам Усейнов.

    В соревновании принимают участие более 800 спортсменов из 65 стран мира.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Азербайджан
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