Казахстанцы завоевали 32 медали на Кубке мира по парапауэрлифтингу

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В столице Грузии прошел Кубок мира по пара пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие 94 спортсмена из 20 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Сборная Казахстана завоевала 32 медали: 11 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых.

1. Айдаркызы Айгерим – выступала в категории до 41 кг. Заняла 1 место среди юниоров по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди юниоров по результатам суммы трех подходов, 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 2 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов

2. Солодухина Алина – выступала в категории до 45 кг. Заняла 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 3 место в женском командном соревновании.

3. Толжан Фариза – выступала в категории до 55 кг. Заняла 3 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 2 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

4. Беримкулова Айжан – выступала в категории до 50 кг. Заняла 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов, 3 место в смешанном командном соревновании.

5. Курманбаева Гулим – выступала в категории до 45 кг. Заняла 3 место в женском командном соревновании.

6. Койшибаева Раушан – выступала в категории до 67 кг. Заняла 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса, 1 место среди ветеранов по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди ветеранов по результатам суммы трех подходов. 3 место в женском командном соревновании.

7. Маханбетова Молдир - выступала в категории до 79 кг. Заняла 3 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 3 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

8. Карибай Ерболат - выступал в категории до 49кг. Занял 3 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов и 3 место в смешанном командном соревновании.

9. Баккожа Жаксылык - выступал в категории до 80кг. Занял 3 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов и 3 место в смешанном командном соревновании.

10. Хамаев Рахметжан - выступал в категории до 88 кг. Занял 1 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

11. Баутов Адильжан – выступал в категории до 97 кг. Занял 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

12. Бойко Снежанна - выступала в категории до 45 кг. Заняла 1 место среди юниоров по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди юниоров по результатам суммы трех подходов, 2 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

13. Әшір Зарина - выступала в категории до 50 кг. Заняла 2 место среди юниоров по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди юниоров по результатам суммы трех подходов, 2 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.



