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    Казахстанцы завоевали 32 медали на Кубке мира по парапауэрлифтингу

    10 Мая 2023, 19:50

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В столице Грузии прошел Кубок мира по пара пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие 94 спортсмена из 20 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Сборная Казахстана завоевала 32 медали: 11 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых.

    1. Айдаркызы Айгерим – выступала в категории до 41 кг. Заняла 1 место среди юниоров по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди юниоров по результатам суммы трех подходов, 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 2 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов

    2. Солодухина Алина – выступала в категории до 45 кг. Заняла 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 3 место в женском командном соревновании.

    3. Толжан Фариза – выступала в категории до 55 кг. Заняла 3 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 2 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

    4. Беримкулова Айжан – выступала в категории до 50 кг. Заняла 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов, 3 место в смешанном командном соревновании.

    5. Курманбаева Гулим – выступала в категории до 45 кг. Заняла 3 место в женском командном соревновании.

    6. Койшибаева Раушан – выступала в категории до 67 кг. Заняла 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса, 1 место среди ветеранов по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди ветеранов по результатам суммы трех подходов. 3 место в женском командном соревновании.

    7. Маханбетова Молдир - выступала в категории до 79 кг. Заняла 3 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 3 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

    8. Карибай Ерболат - выступал в категории до 49кг. Занял 3 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов и 3 место в смешанном командном соревновании.

    9. Баккожа Жаксылык - выступал в категории до 80кг. Занял 3 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов и 3 место в смешанном командном соревновании.

    10. Хамаев Рахметжан - выступал в категории до 88 кг. Занял 1 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

    11. Баутов Адильжан – выступал в категории до 97 кг. Занял 2 место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

    12. Бойко Снежанна - выступала в категории до 45 кг. Заняла 1 место среди юниоров по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди юниоров по результатам суммы трех подходов, 2 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

    13. Әшір Зарина - выступала в категории до 50 кг. Заняла 2 место среди юниоров по результатам лучшего поднятого веса и 1 место среди юниоров по результатам суммы трех подходов, 2 место среди взрослых по результатам суммы трех подходов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Минкультуры Общество
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