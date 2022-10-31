Казахстанцы завоевали 25 медалей на чемпионате Азии по ММА

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - С 27 по 30 октября в столице Таджикистана проходил чемпионат Азии по ММА. В континентальном первентстве принимали участие около 200 спортсменов из 18 стран. Казахстан представляли 37 членов национальной сборной по ММА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской объединенной федерации ММА.

В копилке Казахстана 7 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей.

В финальном поединке в весовой категории до 61,2 кг среди молодежи Адэль Махаметова (Алматинская область) техническим нокаутом в третьем раунде финишировала узбекскую спортсменку Зебинисо Отакулову и завоевала первое золото для Казахстана.

В молодежной весовой категории до 56,7 кг Ерсултан Шакенбай (г. Астана) в финальном поединке выиграл у монгольского бойца Отгонбаатара Болтбаатара решением судей и завоевал еще одну золотую медаль в своей карьере. Отметим, что Ерсултан - чемпион мира среди юношей 16-17 лет, среди молодежи 18-20 лет, чемпион Центральной Азии, Европы, а теперь и Азии.

В среднем весе до 83,9 кг (молодежь) в финале встретились два казахстанца – Денис Черепенко (Жамбылская область) и Диас Осер (г. Алматы). Пройдя полную дистанцию в три раунда, единогласным решением судей победу одержал Диас Осер и стал чемпионом Азии по ММА. Черепенко занял второе место.

В весовой категории до 65,8 кг среди молодежи Самгат Шабдан (ЗКО) уступил таджикистанскому бойцу Умронджону Мансурову решением судей и стал серебряным призером.

Среди взрослых старше 21 года за «золото» Азии сразились 10 казахстанцев.

В первом поединке в весовой категории до 47,6 кг должны были встретиться две казахстанки – Туймегуль Жунис (г. Шымкент) и Кымбат Ахмет (Туркестанская область). Но девушки без боя разделили пьедестал между собой следующим образом: чемпионкой стала Ахмет, а Жунис заняла второе место.

В весовой категории до 52,2 кг Ерулан Кабдулов (Атырауская область) встретился с файтером из Таджикистана Исрофилом Толибзодой. По итогам трех раундов победу судьи присудили казахстанцу.

В этом же весе среди девушек Матильда Бачурина (Акмолинская область) встретилась с Аизой Рамос, представляющей Бахрейн. Бачурина попалась на болевой прием «рычаг локтя» и заняла второе место.

В весовой категории до 56,7 кг среди девушек Айгерим Тореханова (г. Шымкент) проиграла техническим нокаутом бразильянке, выступающей за Бахрейн Фабиоле Силве и стала серебряной призеркой.

В весовой категории до 65,8 кг среди девушек Молдир Аширбекова (Алматинская область) проиграла спортсменке из Бахрейна Сабрине де Соуза.

В весе до 70,3 кг Бельгибай Адильбек (Туркестанская область) единогласным решением уступил таджикистанцу Масуду Одинаеву и занял второе место.

В полусреднем весе до 77,1 кг Досжан Кенжебаев (Алматинская область) решением судей уступил Рамазану Гитинову и стал серебряным медалистом.

В весовой категории до 93 кг Алик Домнич (г. Астана) одержал безоговорочную победу над Анваром Лангарчиевым и стал чемпионом Азии.

В весовой категории свыше 120,2 кг Расул Хатаев (Мангистауская область) победил Шакруха Фатоева из Таджикистана удушающим приемом и завоевал золотую медаль.

Бронзовыми- призерами стали:

Молодежь (18-20):

До 52,2 кг – Дархан Исмагулов (Костанайская обл.)

До 56,7 кг - Онгар Смагул (Алматинская обл.)

До 61,2 кг - Чингиз Идрисов (г. Алматы)

До 70,3 кг - Жанерке Жамалбекова (Жамбылская обл.)

До 77,1 кг - Даниил Губин (Карагандинская обл)

До 120,2 кг - Нурадил Кайырбергенулы (ЗКО)

Взрослые (21+):

До 52,2 кг - Руслан Абдрахманов (ЗКО)

До 56,7 кг - Инас Аширбек (Алматинская обл.)

До 61,2 кг Салауат Каби (Жетысуская обл.)

До 70,3 кг - Неймат Асадов (Атырауская обл.)

В общекомандном зачете сборная заняла второе место среди молодежи и второе место среди взрослых.

Фото: kazmma.kz



