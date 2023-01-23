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    Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023

    23 Января 2023, 01:45

    ЛЭЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены выиграли на Зимней Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) одиннадцать медалей, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

    «Золото» стране принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков и «летающий лыжник» Данил Васильев.

    «Серебро» выиграли биатлонист Александр Мухин, «летающие лыжники» Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных соревнованиях), команда по шорт-треку в смешанной эстафете (Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов) и мужская сборная по шорт-треку (Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко). Бронзовыми призерами Универсиады стали биатлонист Александр Мухин, лыжница Ксения Шалыгина, женская сборная по лыжным гонкам (Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина) и мужская сборная по хоккею.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Универсиада
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