Казахстанцы застраховались от несчастных случаев более чем на 14 миллиардов тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем собранных премий по добровольному личному страхованию от несчастных случаев за январь - август текущего года составил 14,3 млрд тенге — на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля от общего объема собранных премий по добровольному личному страхованию за год выросла с 9,2% до 10,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Объем страховых выплат в секторе за год увеличился на 70,9% и за январь-август 2020 года составил 1,3 млрд тенге. Доля от добровольного личного страхования выросла с 2,7% до 4,4%.

По объему собранных премий по страхованию от несчастных случаев за январь–август 2020 года лидирует КСЖ «Халык-Life»: 2,4 млрд тенге— на 32,2% меньше, чем в прошлом году.

Следом идет СК «Евразия» с объемом 2,3 млрд тенге — на 35,4% меньше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров КСЖ KM Life: 2 млрд тенге. Отметку в 2 млрд тенге преодолела и КСЖ Freedom Finance Life, увеличив премии по сравнению с прошлым годом в 5,5 раза.

По объему страховых выплат в секторе лидирует СК «Евразия»: 478,8 млн тенге — в 11 раз больше, чем за январь–август 2019 года. Следом идет КСЖ «Халык-Life» с объемом выплат 260,5 млн тенге — на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров КСЖ «НОМАД Life»: 221,4 млн тенге — на 17,2% меньше, чем годом ранее.