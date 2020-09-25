Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстанцы застраховались от несчастных случаев более чем на 14 миллиардов тенге

    25 Сентября 2020, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем собранных премий по добровольному личному страхованию от несчастных случаев за январь - август текущего года составил 14,3 млрд тенге — на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля от общего объема собранных премий по добровольному личному страхованию за год выросла с 9,2% до 10,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

    Объем страховых выплат в секторе за год увеличился на 70,9% и за январь-август 2020 года составил 1,3 млрд тенге. Доля от добровольного личного страхования выросла с 2,7% до 4,4%.

    По объему собранных премий по страхованию от несчастных случаев за январь–август 2020 года лидирует КСЖ «Халык-Life»: 2,4 млрд тенге— на 32,2% меньше, чем в прошлом году.

    Следом идет СК «Евразия» с объемом 2,3 млрд тенге — на 35,4% меньше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров КСЖ KM Life: 2 млрд тенге. Отметку в 2 млрд тенге преодолела и КСЖ Freedom Finance Life, увеличив премии по сравнению с прошлым годом в 5,5 раза.

    По объему страховых выплат в секторе лидирует СК «Евразия»: 478,8 млн тенге — в 11 раз больше, чем за январь–август 2019 года. Следом идет КСЖ «Халык-Life» с объемом выплат 260,5 млн тенге — на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров КСЖ «НОМАД Life»: 221,4 млн тенге — на 17,2% меньше, чем годом ранее.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Страхование Статистика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов