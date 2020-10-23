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    Казахстанцы запустили акцию «Я горжусь своим флагом»

    23 Октября 2020, 12:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы в социальных сетях запустили акцию «Мен туымды мақтан етемін / Я горжусь своим флагом», направленную на повышение статуса символа независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотографии и видео с флагом Казахстана разместили активисты, спортсмены и различные государственные организации разных городов. Их можно увидеть в Instagram, Facebook и YouTube.

    Фотографию с хэштегом #ментуымдымақтанетемін опубликовал известный боксер, серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее Мухтархан Дильдабеков.

    Акцию также поддержали сотрудники жезказганского историко-археологического музея и историко-краеведческого музея имени Б. Майлина.

    «Флаг является одним из главных символов государства и олицетворяет собой суверенитет и идентичность народа. Надо с большой гордостью относиться к символу Независимости Казахстана. Мы присоединились к акции «Я горжусь своим флагом» и призываем своих коллег также проявить свой патриотизм!» – отметила руководитель историко-краеведческого музея имени Б. Майлина Светлана Рудик.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Патриотизм Общество
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