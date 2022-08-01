Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Казахстанцы заняли весь пьедестал почета на фестивале настольного тенниса в Болгарии

    1 Августа 2022 19:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В возрастной категории до 19 лет весь пьедестал почета заняли казахстанцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Казахстанские мастера малой ракетки приняли участие в XXIV традиционном фестивале настольного тенниса. В возрастной категории до 19 лет весь пьедестал почета заняли казахстанцы: 1 место - Арай Ашкеева, 2 место - Александра Смирнова, 3 место - Жанерке Кошкумбаева и Виктория Мочалкина.

    Виктория Мочалкина на турнире среди 15-летних завоевала золотую медаль.

    Ранее сообщалось, что юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису пройдет в Алматы.

    Фото: olympic.kz
    #Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису пройдет в Алматы
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы