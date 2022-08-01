Казахстанцы заняли весь пьедестал почета на фестивале настольного тенниса в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В возрастной категории до 19 лет весь пьедестал почета заняли казахстанцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстанские мастера малой ракетки приняли участие в XXIV традиционном фестивале настольного тенниса. В возрастной категории до 19 лет весь пьедестал почета заняли казахстанцы: 1 место - Арай Ашкеева, 2 место - Александра Смирнова, 3 место - Жанерке Кошкумбаева и Виктория Мочалкина.

Виктория Мочалкина на турнире среди 15-летних завоевала золотую медаль.

Ранее сообщалось, что юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису пройдет в Алматы.

Фото: olympic.kz















