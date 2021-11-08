Казахстанцы заняли рекордные позиции в рейтинге ATP
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Лидером мирового рейтинга остается Новак Джокович из Сербии, второе место — у россиянина Даниила Медведева, на третью строчку поднялся представитель Германии Даниил Медведев.
Казахстанец Александр Бублик остался на 36-й отметке, Дмитрий Попко поднялся на 170-ю строчку, Михаил Кукушкин откатился на десять позиций и стал 187-м.
В табеле о рангах парного разряда хорват Мате Павич вышел на первое место, сместив на вторую строчку своего соотечественника Николу Мектича, а третьим остался британский мастер ракетки Джо Сэлисбери.
Представители Казахстана в ТОП-100 заняли свои рекордные позиции: Андрей Голубев стал 25-м (+3), Бублик — 47-м (+4), Александр Недовесов — 72-м (+3). Кукушкин поднялся на пять строк, расположившись на 127-м месте.
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