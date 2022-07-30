30 Июля 2022 10:17

Казахстанцы заняли призовые места на Всемирных играх полицейских и пожарных в Роттердаме

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 22 по 31 июля в Нидерландах проходят Всемирные игры полицейских и пожарных. В течение десяти дней нидерландский портовый город Роттердам становится ареной крупных и уникальных международных спортивных соревнований, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году во Всемирных играх полицейских и пожарных принимает участие более 10 тыс. участников из 70 стран, в том числе представители Казахстана.

Участники соревнуются в 63 видах спорта, включая бокс, кроссфит, легкую атлетику, водное поло, кайтсерфинг и в номинации «Лучший пожарный».

По мнению организаторов игр, соревнования являются хорошим средством установления контактов между сотрудниками служб экстренного реагирования из разных стран. Кроме того, цель Игр состоит в том, чтобы стимулировать спортивное мастерство служащих и вызвать уважение ко всем сотрудникам экстренных служб, которые готовы помочь нам днем и ночью.

Всемирные игры полицейских и пожарных (World Police and Fire Games, WPFG) проводятся с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие действующие и отставные сотрудники полицейских и противопожарных органов.

В городе Роттердаме в соревнованиях по боксу второе место в категории до 86 кг занял Сакен Кусаинов. Отечественному спортсмену 34 года, он уроженец города Семея.

Сакен Кусаинов рассказал, что занимается боксом с 9 лет. Является мастером спорта международного класса по боксу Республики Казахстан, неоднократно становился чемпионом чемпионатов РК по боксу и различных международных турниров.

«В данное время работаю в Департаменте полиции города Нур-Султана Министерства внутренних дел РК на должности командира взвода СОБР, подполковник полиции. В органах полиции с 2005 года. Имею высшее юридическое образование, окончил докторантуру. Женат, воспитываю двух сыновей, которые проживают вместе со мной в Нур-Султане. В данных соревнованиях представляю свою страну в весовой категории до 86 кг. Посветил победу 30-летнему юбилею казахстанской полиции, а также своим родителям, семье и близким», - сказал по итогам выступления Сакен Кусаинов.

Также на пьедестал почета поднялись еще два члена сборной Казахстана - Айбар Ержанов, который занял третье место в соревнованиях по жиму штанги лежа («Bench press») и второе в пауэрлифтинге («Push pull»), а также Ержан Жакаев, также получивший «бронзу» в «Bench press» и «серебро» в «Push pull».

Ранее на родине призеры нынешних соревнований Ержан Жакаев, Айбар Ержанов и другой спортсмен Бауыржан Камалиев установили мировой рекорд в силовом экстриме по перетягиванию двух железнодорожных локомотивов общим весом 276 тонн на 10 метров на нулевой поверхности.

Казахстанцы отметили, что с детства увлекаются борьбой и тяжелой атлетикой.