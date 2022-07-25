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    Казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге

    25 Июля 2022, 14:57

    Подготовка к предстоящему отопительному сезону в стране в самом разгаре. Коммунальным газовым службам нужно завершить работы по подготовке к зиме до 15 сентября, и, по словам руководства АО «НК «QazaqGaz», работы ведутся с опережением графика и будут закончены качественно и в срок. Тем не менее, встает не менее важный вопрос о поддержании в надлежащем порядке газового хозяйства в период эксплуатации в отопительный сезон, а это значительные расходы на безаварийное и бесперебойное газоснабжение.

    Опасения вызывают долги населения, коммунально-бытовых предприятий и, в не меньшей степени, крупных промышленных потребителей и энергоснабжающих коммунальных организаций. По данным АО «КазТрансГаз Аймак» (дочерняя компания АО «НК «QazaqGaz») просроченная задолженность потребителей за поставленный газ на сегодня составляет более 7 млрд тенге, и это напрямую сказывается на перспективах газовиков обеспечить надежную эксплуатацию и поставку газа своим потребителям в отопительный сезон. В «лидерах» по данной статистике находится г. Шымкент, просроченная задолженность по которому составляет 71% от общего долга по городу, далее - Туркестанская (85%) и Восточно-Казахстанская (89%) области.

    Особенно тревожная ситуация складывается в Кызылординской области, где из 1,5 млрд тенге общей задолженности за газ по области, неоплаченные вовремя долги составляют 1,3 млрд тенге, или 90 % от общего долга по области. Начиная с августа этого года тариф на транспортировку в составе розничной цены по области снижен регулятором более чем в полтора раза. По данным пресс-службы АО «КазТрансГаз Аймак» убытки компании по Кызылординской области с начала года составили 523 млн тенге, а за период с 2015 года, когда компания начала терпеть убытки по области в связи с вынужденным снижением тарифа для всех групп потребителей, уже 14 млрд тенге.

    Ситуацию надо решать уже сейчас, не дожидаясь холодов. Наши граждане должны более ответственно подходить к вопросу своевременной оплаты газа и всех коммунальных услуг в целом. При этом из-за огромных задолженностей страдает не только само предприятие-поставщик, но и государство и добросовестные плательщики.


    Фото: пресс-служба АО «НК «QazaqGaz»

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область Шымкент Общество Отопительный сезон
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