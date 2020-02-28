Казахстанцы за сутки собрали свыше 19 млн тенге на лечение молодого человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На благотворительном вечере «Мың алғыс» в Нур-Султане главному герою вечера, молодому человеку с диагнозом опухоль головного мозга на лечение было свыше собрано 19 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эту сумму казахстанцы с помощью радиоэфира и соцсетей собрали за сутки, сообщили организаторы вечера ТОО «Қазақ радиолары». Радиомарофон по сбору средств продлился около месяца и во время этой компании, небезразличные граждане перечисляли средства на специальный счет. Активное участие в благотворительной акции принимал участие волонтер и блогер Даулет Төлеутай.

Напомним, герой вечера Самат Акбергенов с просьбой о помощи обратился на Қазақ радиосы, для его операции требовалась сумма в размере 18,5 миллионов тенге. Уже 29 февраля Самат вылетает в Москву на операцию. На сцене в ходе вечера он выразил огромную благодарность Казахскому радио и блогеру Даулету Толеутаю, подписчики которого поддержали эту добрую инициативу.

Также одно из общественных объединений выделило 1 200 000 тенге, которые пойдут на операцию Жансае Пшенбай. У него из-за бытового пожара были сильно повреждены обе руки. В ходе прошлогоднего радиомарафона ему оказана помощь для проведения оперативного вмешательства на одну руку.

В этом году собранные средства будут направлены на дальнейшее лечение. Стоит отметить, что героев вечера переполняли эмоций, они не смогли сдержать слез, как и гости вечера, которые пристально наблюдали за происходящим, где добрые дела способны сплотить всех воедино. В ходе вечера были установлены ящики для пожертвований. Собранные средства пойдут также на лечение нуждающихся.