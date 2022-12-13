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    Казахстанцы взяли две «бронзы» на финальном Гран-при по паратаеквондо в Эр-Рияде

    13 Декабря 2022, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соревнованиях Нурлан Домбаев (-80 кг) и Нышан Омирали (+80 кг) завоевали бронзовые медали. Призеры выступили в классе К-44, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    «В финальном Гран-при этого года собрались сильнейшие спортсмены мира. Соревнования являются рейтинговым для категории G-10. Сейчас Нурлан Домбаев занимает 1 место в мировом рейтинге, Нышан Омирали поднялся на 4 место», - сказал главный тренер по паратаеквондо Нуржан Есильбаев.

    Финальный турнир мирового Гран-при по паратаеквондо прошел в Саудовской Аравии. В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов из 25 стран мира.


    Фото: пресс-служба МКС РК
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