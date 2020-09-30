Казахстанцы выступят на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 - 4 октября Сомбатхей (Венгрия) примет этап Кубка мира по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях примут участие и казахстанские спортсмены. В составе команды выступят Милад Карими, Нариман Курбанов и Ильяс Азизов.

Отметим, в предстоящем этапе выступят более 80 спортсменов из 18 стран мира.

Добавим, этап в Венгрии станет четвертым этапом Кубком мира по спортивной гимнастике в серии соревнований 2020 года, после соревнований ранней весной в Мельбурне (Австралия), Милуоки (США) и Баку (Азербайджан), последнее из которых было остановлено перед финалами из-за растущей обеспокоенности пандемией.



