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    Казахстанцы выступят на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

    30 Сентября 2020, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 - 4 октября Сомбатхей (Венгрия) примет этап Кубка мира по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В соревнованиях примут участие и казахстанские спортсмены. В составе команды выступят Милад Карими, Нариман Курбанов и Ильяс Азизов.

    Отметим, в предстоящем этапе выступят более 80 спортсменов из 18 стран мира.

    Добавим, этап в Венгрии станет четвертым этапом Кубком мира по спортивной гимнастике в серии соревнований 2020 года, после соревнований ранней весной в Мельбурне (Австралия), Милуоки (США) и Баку (Азербайджан), последнее из которых было остановлено перед финалами из-за растущей обеспокоенности пандемией.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Венгрия
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