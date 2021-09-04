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    Казахстанцы выступили на концерте, посвященному 30-летию независимости тюркских государств

    4 Сентября 2021, 13:19

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Начался гастрольный тур Молодежного хора ТЮРКСОЙ. Ведущие вокалисты из разных стран тюркского мира, собравшиеся под эгидой ТЮРКСОЙ, совершат по городам Турции гастрольный тур, посвященный 30-летию независимости тюркских государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТЮРКСОЙ.

    Выступающий с концертами по всему миру Молодежный хор ТЮРКСОЙ, в 2021 году совершает по городам Турции гастрольный тур, посвященный 30-летию независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.
    В рамках турне 2 сентября в городе Хатае состоялся первый концерт Молодежного хора ТЮРКСОЙ, организаторами которого являются ТЮРКСОЙ и мэрия принимающего мегаполиса, где прошла первая часть репетиционного периода.

    Концерт, состоявшийся в рамках Года Юнуса Эмре и Года тюркского языка в городе Хатае, столице мира, братства и толерантности, которая в течение истории принимала на своей территории десятки разных цивилизаций, вызвала большой интерес у любителей искусства. Вечер, организованный при участии мэра города Хатая Лютфю Саваша, начался с исполнения отрывка из оратории выдающегося турецкого композитора Ахмета Аднана Сайгуна, созданной на основе произведений Юнуса Эмре. В репертуаре концерта также были произведения из разных стран тюркского мира. В конце вечера, посвященного 30-летию независимости тюркских государств, участники протокола вышли на сцену и присоединились к хору.

    Молодежный хор ТЮРКСОЙ был организован в 2015 году талантливыми молодыми вокалистами из ведущих консерваторий тюркского мира. В том же году завоевал золотые медали в трех разных номинациях на Всемирной хоровой олимпиаде, проводимой в Германии. В этом году коллектив сформирован из 27 участников, приехавших из Азербайджана, Казахстана. Кыргызстана, Узбекистана и Турции.
    В качестве хорового дирижера выступила главный дирижёр и художественный руководитель Камерного хора Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана Гульмира Куттыбадамова.

    Молодежный хор ТЮРКСОЙ, который принимал участие в специальных концертах, транслировавшихся на экранах Турецкой гостелерадиокомпании TRT и выпустивший несколько альбомов за прошедший период, выступит также на заключительном концерте Всемирного саммита по культуре Организации объединенных городов и местных органов власти, который состоится в Измире в этом году.
    На заключительном концерте, который состоится 11 сентября на сцене Культурного центра Ахмета Аднана Сайгуна, выступят солисты Чинара Ширинова из Азербайджана, Гюльзат Даурбаева из Казахстана, Бактыбек Ибикеев из Кыргызстана и Айдын Устук из Турции в сопровождении Измирского государственного симфонического оркестра и хора Измирского государственного театра и балета, под руководством дирижёров Ренгима Гокмена, Эльнары Керимовой, Орхана Онера Озджана и Молодежного хора TÜRKSOY.

    В концерте также примут участие вокалисты Zhubanysh Zetova, Indıra Aıtbergen, Zhamıla Oraz, Assylzhan Kaıypov, Serık Zhubatkan, Merbol Kuspanov, Madıyar Kapanov, Yerkebulan Smagul, Gabıt Amırgalı.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Культура Турция Тюркский мир
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