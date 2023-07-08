Казахстанцы вышли в финал юниорского турнира ITF в Иране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В Тегеране на втором по счету турнире серии ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет определились полуфиналисты в одиночном и финалисты в парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Даниал Рахматуллаев (284 ITF Juniors) в четвертьфинале не оставил шансов третьей ракетке соревнования, индусу Хитешу Чухану - 6:1, 6:0. В полуфинале воспитаннику актауской школы тенниса предстоит сразиться с еще одним представителем Индии Дебасисом Сахуу.

Здесь же в Тегеране Зангар Нурланулы и Жакас Козбак вышли в финал соревнования в парном разряде. Казахстанцы разыграют трофей между собой сегодня. Зангар а дуэте с индусом Кришом Тиаджи, а Жакас в паре с Дмитрием Буртцевым из России.

В одиночке Зангар и Жаксы дошли до 1/4 финала, где в наряженный борьбе проиграли оппонентам.