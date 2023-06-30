Казахстанцы, вышедшие на пенсию по выслуге лет, могут в полном размере изъять свои пенсионные накопления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Это станет возможным благодаря Социальному кодексу Республики Казахстан. Он вступает в силу 1 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Отбасы банк.

Новый документ разрешает досрочно забрать свои пенсионные накопления следующим гражданам: военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы и иным лицам, имеющим выслугу лет на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее 25 лет и достигшие установленного законодательством предельного возраста при увольнении со службы.

Более подробный перечень лиц, имеющих право на пенсионные выплаты за выслугу лет, определен статьей 212 Социального кодекса РК (до 1 июля 2023 года статьей 64 Закона «О пенсионном обеспечении в РК»).

Так же социальный кодекс РК позволяет использовать пенсионные накопления законными представителями недееспособных граждан.

Досрочно изъятые пенсионные накопления можно будет использовать на улучшение жилищных условий и/или для оплаты лечения.

Прежде чем подать заявку на изъятие своих пенсионных накоплений, необходимо в ЕНПФ уточнить наличие и сумму накоплений.

Затем нужно будет зайти на платформу www.enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП. Там, в личном кабинете, в первую очередь необходимо проверить наличие специального счета. Если специального счета нет, то необходимо будет там же на платформе подписать заявление и система автоматически откроет его.

Когда эти действия будут выполнены, то там же на портале www.enpf-otbasy.kz нужно будет выбрать цель, на которую пенсионер хочет направить средства, затем будет сформирована заявка и отправлена в ЕНПФ. В течение 5 рабочих дней ЕНПФ рассматривает заявку и затем пенсионные накопления поступают на специальный счет в Отбасы банке.

Цель использования пенсионных накоплений:

- полное или частичное погашение действующей ипотеки;

- полный выкуп недвижимости;

- внесение первоначального взноса для оформления займа для покупки квартиры или строительства дома (включая приобретение земельного участка);

- погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;

- пополнение депозита в Отбасы банке;

- на лечение.

Важно помнить, что на использование пенсионных денег на улучшение жилищных условий отводится 20 рабочих дней, а на использование пенсионных денег для оплаты лечения – 45 рабочих дней. Если заявители не используют пенсионные излишки за указанный срок, то деньги вернутся в ЕНПФ.

За время работы платформы enpf-otbasy.кz свои пенсионные излишки использовали 938 814 казахстанцев, направив ЕПВ на улучшение жилищных условий или лечение. Общая сумма использования пенсионных излишков оставляет 2,9 трлн тенге.

Среди целей по улучшению жилищных условий у казахстанцев сейчас лидирует полный выкуп жилья, а также пополнение депозитов и частичное или полное погашение займов в Отбасы банке.

Пополняя депозиты в Отбасы банке с помощью пенсионных накоплений, можно более эффективно накапливать на первоначальный взнос и ускорить новоселье в собственном доме.

На депозиты с пенсионными накоплениями распространяются стандартные условия системы жилищных строительных сбережений. То есть на сберегательные счета начисляется вознаграждение банка в размере 2 % годовых и премия государства в размере 20% (на сумму накоплений за год, которая не превышает 200 МРП). ГЭСВ в данном случае будет составлять до 14% годовых.

Приобрести жилье с помощью депозита в Отбасы банке с использованием пенсионных накоплений нужно будет в течение трех лет, взяв жилищный, промежуточный или предварительный заем. Ставка по займу составит от 3,5% до 10% (ГЭСВ от 3,7%).