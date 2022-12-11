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    Казахстанцы выиграли у узбекистанцев со счетом 9:4 на ЧМ по футзалу среди глухих

    11 Декабря 2022, 01:17

    КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы продолжают успешное выступление на чемпионате мира по футзалу среди глухих до 21-го года в Малайзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Futsal Kazakhstan.

    Казахстанцы выиграли у узбекистанцев со счетом 9:4.

    Сначала Узбекистан быстро повел в счете, а затем после ошибки казахстанцев в обороне увеличил преимущество до 0:2.

    Но затем наши соотечетвенники собрались и буквально за пару минуту перевернули ход встречи сделав счет 4:2.

    В результате сборная Казахстана выходит с первого места в группе и сыграет в 1/4 финала с четвертым местом «группы А» - сборной Азербайджана.

    Как сообщалось, в своем первом матче на мировом первенстве Казахстан разгромил сборную Китая со счетом 22:0.
    Футзал
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