Казахстанцы выиграли у узбекистанцев со счетом 9:4 на ЧМ по футзалу среди глухих

КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы продолжают успешное выступление на чемпионате мира по футзалу среди глухих до 21-го года в Малайзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Futsal Kazakhstan.

Казахстанцы выиграли у узбекистанцев со счетом 9:4.

Сначала Узбекистан быстро повел в счете, а затем после ошибки казахстанцев в обороне увеличил преимущество до 0:2.

Но затем наши соотечетвенники собрались и буквально за пару минуту перевернули ход встречи сделав счет 4:2.

В результате сборная Казахстана выходит с первого места в группе и сыграет в 1/4 финала с четвертым местом «группы А» - сборной Азербайджана.

Как сообщалось, в своем первом матче на мировом первенстве Казахстан разгромил сборную Китая со счетом 22:0.



