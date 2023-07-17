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    Казахстанцы все активнее интересуются национальными видами спорта

    17 Июля 2023, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 35% возросло число казахстанцев, систематически занимающихся национальными видами спорта, за последние 3 года. Если в 2020 году их было 432 тысячи человек, то в конце 2022 года – уже 584 тысячи человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Самый большой прирост зафиксирован в Туркестанской области – 28 тысяч человек. Всего в регионе национальными видами спорта занимаются более 110 тысяч человек. На 10 тысяч выросло число спортсменов сразу в нескольких областях. Это Костанайская (с 13 тысяч до 23 тысяч), Кызылординская (с 20 тысяч до 30 тысяч), Павлодарская (с 17 тысяч до 27 тысяч), Северо-Казахстанская (с 8 тысяч до 18 тысяч) области и город Шымкент (с 10 тысяч до 20 тысяч).

    В тройку лидеров по числу занимающихся национальными видами спорта людей также входят Жамбылская (40 тысяч человек) и Алматинская (39 тысяч) области.

    По количеству спортсменов в национальной сборной Казахстана лидируют Туркестанская (74 человека), Жамбылская (52 человека) и город Астана (43 человека).

    «Рост популярности национальных видов спорта — это в том числе результат работы Министерства культуры и спорта по продвижению национальных дисциплин. Разумеется, речь идет не только о проведении крупных международных турниров. Например, идет строительство инфраструктуры, открываются новые секции, коих уже более 16,5 тысяч по стране, меняется формат действующих состязаний», — подчеркнул вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Минкультуры
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