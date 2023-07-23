Казахстанцы впервые примут участие в конкурсе сыров во Франции

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Семья Кобзевых основала свою ферму и занимается производством сырной продукции из козьего и верблюжьего молока. Семья примет участие в международном конкурсе сыров Mondial du Fromage-2023. Это первый случай, когда к конкурсу будут допущены претенденты из Казахстана. О возможностях сырного потенциала предприниматели рассказали главе региона Нурлану Ногаеву во время его рабочего визита в Тупкараганский район, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Мангистауская ферма представит Казахстан на международном конкурсе сыров Le Mondial du Fromage-2023. Это первый случай, когда казахстанцы получили аккредитацию от организаторов конкурса.

Ферма действует с 2020 года и находится в Тупкараганском районе в селе Акшукур. Предприниматели производят пастеризованное козье молоко, йогурты, кефир, творог, сметану и 12 видов сыров разного срока созревания.

Ежемесячно семья Кобзевых производит 3,5 тонны молока в месяц. Ферма занимает 10 га земли, четыре из которых отведено под козоводство. Также на территории имеются склад кормов и молокоперерабатывающий цех.

- В этом году мы выиграли государственный безвозмездный грант на 5 млн тенге, который будет направлен на развитие нашего производства. Также мы участвуем в программе «Ауыл аманаты». Достаточно сложно развивать сельхозпредприятие на свои деньги, радует, что государство уделяет внимание и поддержку сельхозпроизводителям. Важным событием для нас в этом году является участие в международном конкурсе сыров Mondial du Fromage-2023, где мы представим свои сыры. Стоит отметить, что впервые в истории независимого Казахстана сыроделы будут представлять свою продукцию на мировом конкурсе сыров, - рассказала мастер-сыродел Александра Григолова.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил успех предприятия и большой потенциал у мангистауских сыроделов.

- Казахстанские сыры, производимые в Мангистау, в скором времени могут стать ключевым драйвером развития отечественного экспорта. Я рад, что у вас появилась возможность представить нашу страну в конкурсе международного уровня. Желаю вам удачи и хочу отметить, что мы всегда готовы поддержать начинания предпринимателей, - отметил Нурлан Ногаев.

Французский конкурс Le Mondial du Fromage пройдет в сентябре в городе Тур. Конкурс молочных продуктов Mondial du Fromage — практически единственная площадка в Европе, где производители из любых стран могут представить свои творения на международном мероприятии высокого уровня.