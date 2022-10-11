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    Казахстанцы вошли в топ-3 туристов в Кыргызстане

    11 Октября 2022, 04:04

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Туризм в Кыргызстане после последствий пандемии COVID-19 в 2022 году постепенно восстанавливается, показывая рост числа иностранных прибытий более чем в 2 раза по сравнению с показателями 2021 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Национального статистического комитета КР, почти 5 млн иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья посетили Кыргызстан за 9 месяцев 2022 года, из которых 4 млн 821 тыс. (97%) приходится на туристов из стран СНГ.

    Наибольшая доля пересечения границы иностранными туристами отмечается из Узбекистана – 3 млн 5 тыс. (60,2%), Казахстана – 1 млн 319 тыс. (26,4%), Российской Федерации – 479 тыс. (9,6%).

    Поток гостей из стран дальнего зарубежья также увеличился почти вдвое и составил около 172 тыс. (3%) человек, среди которых преимущественно граждане Турции – 42,4 тыс., Индии – 15,9 тыс., Германии – 14,5 тыс., США – 11,3 тыс., Пакистана – 11 тыс., Южной Кореи – 6,7 тыс., Китая – 6,2 тыс., Саудовской Аравии – 5,3 тыс., Монголии – 4,8 тыс., Беларуси- 4,5 тыс., Франции – 4,4 тыс., Великобритании – 4,2 тыс., ОАЭ – 4,1 тыс., Украины - 4,1 тыс., Азербайджана- 3,9 тыс., Таджикистана – 3,5 тыс.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Туризм Кыргызстан
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