Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны проводит мониторинг специальностей военнослужащих срочной службы, которые сегодня востребованы на рынке труда. По его результатам будет организована подготовка по смежным рабочим специальностям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Молодые люди за время прохождения службы в армии бесплатно получат необходимые знания, умения и навыки профессий, потребность в которых на отечественном рынке ощущается уже сегодня.

Профессиональное образование солдаты будут получать в учебных центрах подготовки младших специалистов Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, департаментов связи, войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности.

Солдаты срочной службы освоят профессии войск двойного назначения: водителей большегрузных машин, экскаваторщиков, трактористов, путепрокладчиков, дизелистов – электриков, специалистов связи и многих других. Им будут выданы свидетельства о получении специальности, которые будут полезны молодым людям и на «гражданке».

Учебная рота для подготовки водителей грузовых автомобилей уже создана в Учебном центре Сухопутных войск. Ежегодно здесь планируется готовить около 160 специалистов востребованной на рынке труда профессии. Занятия планируется начать уже в следующем году.

Напомним, в своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость продолжения реализации проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование». Отдельно Президент остановился на роли Вооруженных сил в системе профориентации и обучения молодежи: «Еще одной возможностью получения профессии должна стать армия. Нужно проработать вопрос освоения солдатами срочной службы рабочих специальностей, нужных в реальном секторе экономики».