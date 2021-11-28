Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК

    28 Ноября 2021, 21:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны проводит мониторинг специальностей военнослужащих срочной службы, которые сегодня востребованы на рынке труда. По его результатам будет организована подготовка по смежным рабочим специальностям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Молодые люди за время прохождения службы в армии бесплатно получат необходимые знания, умения и навыки профессий, потребность в которых на отечественном рынке ощущается уже сегодня.

    Профессиональное образование солдаты будут получать в учебных центрах подготовки младших специалистов Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, департаментов связи, войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности.

    Солдаты срочной службы освоят профессии войск двойного назначения: водителей большегрузных машин, экскаваторщиков, трактористов, путепрокладчиков, дизелистов – электриков, специалистов связи и многих других. Им будут выданы свидетельства о получении специальности, которые будут полезны молодым людям и на «гражданке».

    Учебная рота для подготовки водителей грузовых автомобилей уже создана в Учебном центре Сухопутных войск. Ежегодно здесь планируется готовить около 160 специалистов востребованной на рынке труда профессии. Занятия планируется начать уже в следующем году.

    Напомним, в своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость продолжения реализации проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование». Отдельно Президент остановился на роли Вооруженных сил в системе профориентации и обучения молодежи: «Еще одной возможностью получения профессии должна стать армия. Нужно проработать вопрос освоения солдатами срочной службы рабочих специальностей, нужных в реальном секторе экономики».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана