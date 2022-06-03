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    Казахстанцы в Украине смогут проголосовать на референдуме в Варшаве

    3 Июня 2022, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в Украине смогут проголосовать на референдуме в Варшаве. Об этом сообщил Посол по особым поручениям МИД РК Жалгас Адилбаев, отвечая на вопросы журналистов в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы прекрасно знаете, какая ситуация сейчас в Украине, поэтому все наши граждане были вывезены в Казахстан. Если кто-то там еще остался, или туристы, они могут проголосовать в Варшаве. Есть такая возможность – могут приехать заранее и проголосовать», - сказал Жалгас Адилбаев.

    Представитель внешнеполитического ведомства РК добавил, что посольство заранее всех проинформировало, и работа в этом направлении проводится. На территории Украины избирательные участки не будут организованы.

    «У нас есть сотрудники, и они будут голосовать в Варшаве. То есть, сотрудники их семьи, дети, взрослые», - подчеркнул Жалгас Адилбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Украина Конституция Реформы Токаева ЦИК Новый Казахстан Референдум
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