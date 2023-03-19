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    Казахстанцы в России активно голосуют на участке в посольстве

    19 Марта 2023, 19:45

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана, пребывающие на территории России, активно участвуют в голосовании на выборах в нижнюю палату Парламента РК и маслихаты всех уровней, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок при посольстве в Москве посетили ученые-казахстанцы, работающие в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в г.Дубне Московской области. Коллектив организованно прибыл на автобусе, проделав путь в 100 километров.

    «Наша диаспора в Объединенном институте ядерных исследований составляет порядка ста человек - это молодые ученые, средний возраст которых 28 лет. Парламент - это одна из главных ветвей власти - законодательной, которая должна представлять наши интересы, поэтому мы приехали выразить свою гражданскую позицию и отдать свой голос», - отметил руководитель национальной группы Казахстана в ОИЯИ, старший научный сотрудник Института ядерной физики г.Алматы Ержан Мухаметжанов.

    «В целом все прошло очень хорошо, ровно, мне кажется, как всегда. Уровень организации очень высокий, спасибо посольству за организацию», - заключил ученый.

    Свой выбор на избирательном участке в посольстве Казахстана прибыли сделать казахстанские слушатели, проходящие обучение в военных вузах РФ. Среди них, курсант 1-го курса Военного университета Минобороны РФ Роман Юзвик. Он также считает, что выборы - особое событие для всех казахстанцев.

    «Я считаю, что каждый голос очень важен для развития будущего нашей страны. Я с большим удовольствием прибыл на избирательный участок на территории посольства. Даже находясь вдали от своего Родины, я не забываю о ней и с радостью пришел проголосовать за будущее развитие, так сказать, выполнить свой гражданский долг», - сказал курсант.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

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